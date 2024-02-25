كاف : المفاوضات جارية لتحديد موعد كان المغرب 2025

2024-02-25 / 12:06
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هبة بريس _ الرباط

قال فيرون موسينغو أومبا فيرون إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لا يعلم بعد موعد إقامة نهائيات كأس إفريقيا للأمم “كان المغرب 2025″، مشير إلى أن هناك مفاوضات جارية مع المغرب والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ورابطة الأندية الأوروبية، من أجل التوصل إلى توافق حول الموعد النهائي لكان 2025.

وتابع الأمين العام للاتحاد الإفريقي، في تصريح لبعض المنابر الإعلامية الكينية، أنه خلال صيف السنة المقبلة 2025، ستنظم النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقيا، وبالتالي يجب إقامة النهائيات الإفريقية في موعد لا يتعارض مع موعد مونديال الأندية، مبرزا: “نحن بحاجة إلى معرفة الموعد الدقيق لنهائيات الكان، مع الاخذ في الاعتبار هذه المنافسة العالمية، وحاجة اللاعبين إلى الراحة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن الكاف لا يعرف متى ستقام نهائيات الكان في المغرب، مبرزا: “كل ما نعرفه أن البطولة ستنظم في المغرب”.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قال، في تصريح صحفي، إن الاتحاد القاري يعمل على إيجاد تاريخ مناسب لإقامة نهائيات كأس إفريقيا للأمم السنة المقبلة في المغرب، حتى لا يتزامن إجراء المنافسة مع مجموعة من التظاهرات العالمية البارزة، ملمحا إلى أنه ناقش الأمر مع جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. _ تقول sntr _

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