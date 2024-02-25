برشلونة يبحث عن ثغرة إدارية لحسم صفقة صيفية

برشلونة يبحث عن ثغرة إدارية لحسم صفقة صيفية

2024-02-25 / 11:19
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حدد نادي برشلونة، الصفقة الأولى التي ينوي إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، اجتاز المهاجم المالي إبراهيم ديارا الاختبارات في نادي برشلونة، والتي بدأت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأشارت إلى أن ديارا (17 عاما) أحدث ضجة كبيرة في التدريبات المختلفة التي شارك خلالها مع فرق الشباب بالبارسا.

وأوضحت أن برشلونة غير قادر على ضم ديارا الآن، لأن الفيفا يشترط أن يبلغ اللاعب 18 عاما حتى يتم التوقيع معه، لأنه من خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يبلغ ديارا 18 عاما في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكشفت أن مسؤولي برشلونة وممثلي اللاعب حللوا الوضع بالفعل لإيجاد بدائل وثغرات إدارية، تسمح لإبراهيم ديارا بأن يكون لاعبًا في برشلونة بدءًا من الصيف المقبل.

وقال مسؤولو برشلونة: “نريد تسريع وصول ديارا واندماجه في العمل داخل النادي في أقرب وقت ممكن”.

وينتمي ديارا إلى إلى أكاديمية القدم الأفريقية في مالي، التي أقامت مؤخرًا علاقات تعاون مع نادي برشلونة.

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