مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على بورنموث
هبة بريس _ رياضة
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه بورنموث بهدف دون رد يوم السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الجناح فيل فودين الهدف الوحيد في المباراة في الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 24، عندما تابع الكرة من مسافة قريبة في المرمى، بعدما تصدى حارس بورنموث لمحاولة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 28 نقطة في المركز الـ13.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على بورنموث
ولا هدف فيل فودين لما انتصروا
رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني
بورنموث كانت تستحق التعادل على الأقل
مانشستر سيتي بدون دبروين لن يحقق اي لقب هذا الموسم
مانشيستر سيتي مستواه بدا في التراجع..
هدا هو حب لعب كرة القدم يلعبها بعض الابطال فيها بدمهم حتى يحققون الفوز بها
كل من يلعب بكل روح رياضية ويطمح في الفوز فهو يفوز بها وفوز مانشيستر سيتي كان صعب عليه