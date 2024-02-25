مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على بورنموث

2024-02-25 / 11:00
8
هبة بريس _ رياضة

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه بورنموث بهدف دون رد يوم السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الجناح فيل فودين الهدف الوحيد في المباراة في الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 24، عندما تابع الكرة من مسافة قريبة في المرمى، بعدما تصدى حارس بورنموث لمحاولة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 28 نقطة في المركز الـ13.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وليد شديرة يسجل أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وليد شديرة يسجل أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

2024-02-25 / 13:33
Photo of كاف : المفاوضات جارية لتحديد موعد كان المغرب 2025

كاف : المفاوضات جارية لتحديد موعد كان المغرب 2025

2024-02-25 / 12:06
Photo of كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه سيخيخون وعينه على حسم بطاقة التأهل

كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه سيخيخون وعينه على حسم…

2024-02-25 / 12:04
Photo of برشلونة يبحث عن ثغرة إدارية لحسم صفقة صيفية

برشلونة يبحث عن ثغرة إدارية لحسم صفقة صيفية

2024-02-25 / 11:19
Photo of بايرن ميونيخ يهزم لايبتسيغ في الوقت القاتل

بايرن ميونيخ يهزم لايبتسيغ في الوقت القاتل

2024-02-25 / 10:18
Photo of برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد في البطولة الإحترافية

برنامج وتوقيت مباريات اليوم الأحد في البطولة الإحترافية

2024-02-25 / 10:03
Photo of إعتقالات وإصابات.. الكشف عن حصيلة أحداث شغب مباراة المغرب التطواني ضد الرجاء الرياضي

إعتقالات وإصابات.. الكشف عن حصيلة أحداث شغب مباراة المغرب…

2024-02-24 / 22:42
Photo of البطولة الإحترافية.. أولمبيك أسفي يقتنص فوزا ثمينا أمام نهضة الزمامرة

البطولة الإحترافية.. أولمبيك أسفي يقتنص فوزا ثمينا أمام نهضة…

2024-02-24 / 22:01
Photo of المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه الرجاء الرياضي

المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه الرجاء الرياضي

2024-02-24 / 20:43
Photo of شجار بين الجزائري قديورة ومدربه باكيتا بعد خسارة شباب بلوزداد أمام يونغز افريكان في دوري الأبطال

شجار بين الجزائري قديورة ومدربه باكيتا بعد خسارة شباب…

2024-02-24 / 20:20

‫8 تعليقات

  8. كل من يلعب بكل روح رياضية ويطمح في الفوز فهو يفوز بها وفوز مانشيستر سيتي كان صعب عليه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق