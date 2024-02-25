مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على بورنموث

هبة بريس _ رياضة

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه بورنموث بهدف دون رد يوم السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الجناح فيل فودين الهدف الوحيد في المباراة في الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 24، عندما تابع الكرة من مسافة قريبة في المرمى، بعدما تصدى حارس بورنموث لمحاولة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 28 نقطة في المركز الـ13.

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