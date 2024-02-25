رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري من بلاده إلى إسرائيل
هبة بريس
نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى إسرائيل، مؤكدا استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.
ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله خلال استعراضه اليوم أثر الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إن “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني”.
ولفت إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا، و60% من أمريكا وأوروبا.
وحول ما يتم تداوله عن وجود جسر بري من الأردن إلى إسرائيل قال الخصاونة: “لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع، ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري من بلاده إلى إسرائيل
الأردن مستمرة في دعم قطاع غزة
تلك مجرد اشاعات فقط لا غير
يجب على العرب جميعا تدعيم غزة و شعبها
ليس هناك وجود جسر بري من الأردن إلى إسرائيل ..
نكن كل الحب والتقدير والاحترام للأردن الشقيقة..
الارضن معروف عليها بدعمها لاهلنا في غزة ماهي الا اقاويل ليس لها منالصحة
كب التضامن مع الشعب الاردني الشقيق..
قد يكون صحيحا أن نظام النقل لم يتغير منذ 25 عاما لكنه يستغل لصالح اسرائيل
حبذا لو أن السيد الوزير أبدى رفضه للطريق البري الصادر من الامارات الى اسرائيل عبر السعودية والاردن