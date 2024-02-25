رئيس الوزراء الأردني ينفي وجود جسر بري من بلاده إلى إسرائيل

2024-02-25 / 10:55
9
هبة بريس

نفى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، وجود أي جسر بري من الأردن إلى إسرائيل، مؤكدا استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله خلال استعراضه اليوم أثر الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إن “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت له آثار تضخمية انعكست على الاقتصاد الأردني”.

ولفت إلى أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا، و60% من أمريكا وأوروبا.

وحول ما يتم تداوله عن وجود جسر بري من الأردن إلى إسرائيل قال الخصاونة: “لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على أرض الواقع، ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البرتغال.. انطلاق الحملة الانتخابية وسط أجواء من الترقب

البرتغال.. انطلاق الحملة الانتخابية وسط أجواء من الترقب

2024-02-25 / 11:44
Photo of إيطاليا..الآلاف في ميلانُـو يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني

إيطاليا..الآلاف في ميلانُـو يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني

2024-02-25 / 09:23
Photo of إيطاليا..موجة غضب بعد تداول فيديو اعتداء الشرطة على طلاب مؤيدين لفلسطين

إيطاليا..موجة غضب بعد تداول فيديو اعتداء الشرطة على طلاب…

2024-02-24 / 22:08
Photo of السلطات الإسبانية تعيد شابين الى المغرب بسبب السرقة واعتداءات جنسية

السلطات الإسبانية تعيد شابين الى المغرب بسبب السرقة واعتداءات…

2024-02-24 / 20:05
Photo of تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لوالدته

تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لوالدته

2024-02-24 / 17:54
Photo of ألمانيا تُشرّع “الحشيش الترفيهي”

ألمانيا تُشرّع “الحشيش الترفيهي”

2024-02-24 / 16:58
Photo of النيجر تتهم فرنسا بتدبير “إجراءات سرية” ضد المجلس العسكري

النيجر تتهم فرنسا بتدبير “إجراءات سرية” ضد المجلس العسكري

2024-02-24 / 16:16
Photo of فرنسا.. مزارعون يهاجمون ماكرون والأخير ينجح في الفرار

فرنسا.. مزارعون يهاجمون ماكرون والأخير ينجح في الفرار

2024-02-24 / 15:02
Photo of الشارقة .. افتتاح جلسة للبرلمان العربي للطفل بمشاركة المغرب

الشارقة .. افتتاح جلسة للبرلمان العربي للطفل بمشاركة المغرب

2024-02-24 / 14:54
Photo of مق.تل 23 شخصا في غارة إسرائيلية على منزل ممثل بغزة

مق.تل 23 شخصا في غارة إسرائيلية على منزل ممثل…

2024-02-24 / 10:28

‫9 تعليقات

  9. قد يكون صحيحا أن نظام النقل لم يتغير منذ 25 عاما لكنه يستغل لصالح اسرائيل
    حبذا لو أن السيد الوزير أبدى رفضه للطريق البري الصادر من الامارات الى اسرائيل عبر السعودية والاردن

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق