نقابة “الاستقلال” تطالب بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة
جددت الجامعة الحرة للتعليم (تابعة لحزب الاستقلال)، مطالبتها وزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة على خلفية الحراك التعليمي.
وقالت ذات الجهة أنها ستواصل الترافع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى دفاعا عن الأساتذة الموقوفين خلال اجتماع جديد سيجمعها الأسبوع القادم، بالوزارة.
وأوضحت أن الاجتماع القادم سيخصص لمناقشة مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين بالمراكز الجهوبة للتربية والتكوين من أجل ملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وجددت الجامعة الحرة للتعليم، تأكيدها على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين وحسمه مركزيا، بقرار إداري يلغي التوقيفات ويسرع في صرف الأجور، وذلك تدعيما لمخرجات الحوار القطاعي وتفعيل لخلاصات الاجتماعات السابقة مع الوزارة و اللجنة الحكومية، بما في ذلك إتمام النقط المتبقية من الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
يجب التراجع عن قرار توقيف الأساتذة الموقوفين عن العمل..
نقابة الاستقلال تطالب وزراة بنموسى بالتراجع عن العقوبات الصادرة في حق الأساتذة الذين كانوا مضربين والموقوفين عن العمل ..
عليهم التراجع عن قرار توقيف الأساتذة..
نتمنى التراجع عنهم ..
انعدام العقوبة في القطاع العام سبب تدهور الخدمات العمومية . فمنطق انصر اخاك ضالما او مضلوما يجعل من المواطن ضحية الاولى للمستهترين بالصالح العام.
كان عليهم مراجعت انفسهم قبل الخضوع في اضراباتهم سببو خصائر كبيرة في انفس الطلبا
كان الله في عونهم ويجب ان يكون هناك حل لهم ولاكن تركو وراء تصرفاتهم هاته اضرار جسيمة لي طلابنا وتلامداتنا
عفى الله عما سلف نتمى من الوزارة بوجود حل سلمي بين الطرفين
كالو ناس ازمان الي اغلب ايعف ونتمنى من الوزارة ان تخفف من عقوبتها عليهم وتتراجع عن قرارها نريد ان نتقدم للامام لا للوراء
خير الخطاءون التوابون وهم اخطؤو في حق شبابنا هدا العام في دراستهم نسال الله ان يسامحهم وان يخفف عنهم هدا القرار من وزارة النربية الوطنية للتعليم ويجعل لهم من كل ديق مخرجا