بايرن ميونيخ يهزم لايبتسيغ في الوقت القاتل

هبة بريس _ رياضة

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزا في الوقت القاتل من المباراة التي جمعته مساء السبت بنظيره لايبتسيغ 2-1 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

سجل هاري كاين هدفين أحدهما في الوقت المحتسب، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في كافة المسابقات، ويظل على بُعد ثماني نقاط من باير ليفركوزن المتصدر.

وتكفل المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين بتسجيل هدفي البايرن في الدقيقتين 56 و90، بينما سجل بنيامين سيسكو هدف لايبزيغ في الدقيقة 70.

ويحتل الفريق البافاري المركز الثاني بفارق ثماني نقاط، خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 61 نقطة بعد فوزه 2-1 على ماينتس أمس الجمعة، بينما تجمد رصيد لايبتسيغ عند 40 نقطة في المركز الخامس.

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