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مطالب بتغيير توقيت “المسيرة القرآنية” على القناة الأولى خلال رمضان

2024-02-25 / 09:35
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هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتغيير موعد عرض “المسيرة القرآنية” على القناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بووانو في سؤالين كتابيين في الموضوع، وجههما لوزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، إن “المسيرة القرآنية” سُنّة حميدة دأبت عليها التلفزة الوطنية منذ عقود، بتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، وذلك من خلال بث حزبين من القرآن الكريم يوميا خلال شهر رمضان بصوت أجود القراء المغاربة.

وأضاف أن “المسيرة القرآنية” لطالما حققت نسب متابعة ومشاهدة كبيرة من طرف المواطنين منذ انطلاقتها، مشيرا إلى أن توقيت ما قبل الإفطار في رمضان الذي كانت تُعرض فيه “المسيرة القرآنية” كان له دور كبير في ارتفاع نسبة مشاهدتها، معتبرا أن المتابعة في أوقات الذروة تختلف عن غيرها من الأوقات.

وأوضح بووانو أن توقيت الرابعة صباحا والتاسعة صباحا الذي حددته القناة الأولى حسب شبكة برامجها لشهر رمضان 1445هـ، لعرض “المسيرة القرآنية”، يعرف نسب المشاهدة متدنية، فضلا عن كونه لا يدخل ضمن الشبكة المرجعية التي حددتها المادة 18 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المعمول به حاليا، من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة الواحدة صباحا، خلال شهر رمضان، حسب نص السؤالين الكتابيين المذكورين.

وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التوقيت الذي حددته القناة الأولى لعرض “المسيرة القرآنية” غير مناسب، ولا يعكس الأهمية التي ينبغي إيلاؤها للقرآن الكريم في الإعلام العمومي، مطالبا وزير الثقافة والشباب والتواصل بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتغيير توقيت عرض “المسيرة القرآنية” على القناة الأولى، وبرمجتها في أوقات مناسبة تدخل ضمن الشبكة المرجعية المنصوص عليها في المادة 18 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

بينما طالب بووانو وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للتنسيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والوزارة الوصية، لتغيير توقيت عرض “المسيرة القرآنية” على القناة الأولى، وبرمجتها في أوقات مناسبة، تتيح للمواطنين متابعتها.

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‫6 تعليقات

  3. يجب على جميع القنوات المغربية ان تنقل القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة والمواعظ في شهر رمضان ..

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  6. من أراد القرآن فليستمع إليه لوحده في قناته وقت ما شاء . التلفزة للعموم والعموم فيه مسلمين ومسيح ويهود ولادينيين .لا للإحتكار

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