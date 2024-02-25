إيطاليا..الآلاف في ميلانُـو يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني
عبد اللطيف الباز- هبة بريس
شهدت العاصمة الإقتصادية ميلانُـو مساء أمس مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة أمام القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له.
وتجمع المتظاهرون في ميدان “بياتسا لوريتو ” مطالبين بفرض وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، والبعض رفع ألعاب أطفال ملطخة بالدماء للفت الانتباه لمعاناة الأطفال في غزة، وطالبو بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ونددو بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين.
وفي تصريح حصري لهبة بريس قالت متظاهرة إنها حضرت مع باقي المتظاهرين للتعبير عن دعمهم النضال الفلسطيني.
وأعربت عن رفضها تخصيص موارد الشعب الإيطالي للنفقات العسكرية وصناعة الأسلحة، ودعت لإنفاقها على التعليم وبناء المساكن الطلابية والصحة وللمصلحة العامة.
ووقف المتظاهرون دقيقة صمت من أجل أرواح الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم بالقصف الإسرائيلي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
الآلاف الإيطاليين في ميلانُـو يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق..
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين فاحفظهم بعينك التي لا تنام..
للأسف الشديد التظاهرات في الدول الغربية انا العربية حدث ولا حرج..
اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين..
قلوبنا معهم والله شهيد علا ما اقول انشاالله منصورين
حسبنا الله ونعم الوكيل في بني صهيون اعداء الله دعواتنا لهم في هده الايام المباركة بالصبر والنصر من العلي القدير لاهنا في غزة
هم يرونهم يعدبون وننحن نراهم في جنات النعيم خالدون وعلا ارضه منتصرون
يجب علا المسلمين بفعل شيء لاهلينا في غزة مايعيشونه من قمع وجوع ووووويجب توقيفه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من بيده ان يفعل شيء وهو صامة كل هدا الصمت
الصهيونية العالمية عرت واقع العالم المنافق واتضح ان الديموقراطية والمساواة ماهي الا مقولات تصلح لكتابة ادبية شعرية أسطورية . فالعالم المنافق الذي يميل بمكيالين . واقف العالم كله لمعاناة اوكرانيا واطفالها ولم يقف ولو دقيقة صمت مع الاسف لمعاناة أطفال غزة الابرياء