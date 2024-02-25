طقس الأحد.. أجواء باردة مصحوبة بتساقطات مطرية

هبة بريس _ الرباط

هبة زووم – الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والمناطق المجاورة خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية في منطقة طنجة، اللوكوس، الريف وشمال منطقة الغرب.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية فوق هضاب الفوسفاط ووالماس وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى مع تناثر غبار بالجنوب، جنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من الجنوب، الواجهة المتوسطية، الريف، المنطقة الشرقية ، منطقة طنجة والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و 04 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، ما بين 02 و08 درجات بكل من الريف، هضاب الفوسفاط ووالماس، منطقة السايس والسفوح الجنوبية- الشرقية.

كما ستكون ما بين 10 و 17 درجة بالجنوب، منطقة سوس وبالقرب من السواحل، وما بين 05 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة، أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض بالجنوب- الشرقي، على أن تعرف ارتفاعا محسوسا بباقي المناطق .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين مهدية وطرفاية ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp