إعتقالات وإصابات.. الكشف عن حصيلة أحداث شغب مباراة المغرب التطواني ضد الرجاء الرياضي

إعتقالات وإصابات.. الكشف عن حصيلة أحداث شغب مباراة المغرب التطواني ضد الرجاء الرياضي

2024-02-24 / 22:42
0

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان على هامش المقابلة التي جمعت ما بين فريقي الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني، يومه السبت 24 فبراير الجاري، عن ضبط 29 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وقد اندلعت أعمال الشغب بعدما حاول محسوبون على جمهور الرجاء البيضاوي الولوج بالقوة لمدرجات الملعب، بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، حيث عمدوا إلى ارتكاب أعمال شغب وعرضوا أمن المنشأة الرياضية والجمهور للخطر.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في التخريب العمدي لمركبات تابعة للأمن الوطني، وقيام البعض منهم بالرشق بالحجارة مما تسبب في إصابة 20 عنصرا من القوات العمومية بجروح، علاوة على تورط مجموعة من بينهم في ارتكاب جرائم مختلفة كالتخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات راضة وعدم الامتثال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض استغلال المعطيات التعريفية التي تم تجميعها في تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البطولة الإحترافية.. أولمبيك أسفي يقتنص فوزا ثمينا أمام نهضة الزمامرة

البطولة الإحترافية.. أولمبيك أسفي يقتنص فوزا ثمينا أمام نهضة…

2024-02-24 / 22:01
Photo of المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه الرجاء الرياضي

المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه الرجاء الرياضي

2024-02-24 / 20:43
Photo of شجار بين الجزائري قديورة ومدربه باكيتا بعد خسارة شباب بلوزداد أمام يونغز افريكان في دوري الأبطال

شجار بين الجزائري قديورة ومدربه باكيتا بعد خسارة شباب…

2024-02-24 / 20:20
Photo of البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم مواجهة المغرب التطواني والرجاء الرياضي

البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم مواجهة المغرب التطواني والرجاء الرياضي

2024-02-24 / 19:59
Photo of الشغب يعود إلى الواجهة خلال مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

الشغب يعود إلى الواجهة خلال مباراة الرجاء ضد المغرب…

2024-02-24 / 19:26
Photo of الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الجولف

الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم…

2024-02-24 / 18:44
Photo of الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا عريضا أمام خيتافي ويصعد للوصافة

الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا عريضا أمام خيتافي ويصعد…

2024-02-24 / 18:23
Photo of البطولة الإحترافية.. الفتح الرياضي يفوز على شباب السوالم

البطولة الإحترافية.. الفتح الرياضي يفوز على شباب السوالم

2024-02-24 / 17:56
Photo of كأس للا مريم للغولف.. الإنجليزية برونت لاو تحرز لقب

كأس للا مريم للغولف.. الإنجليزية برونت لاو تحرز لقب

2024-02-24 / 17:20
Photo of الوداد الرياضي يفوز على غالاكسي البوتسواني ويبقي على حظوظه في دوري أبطال أفريقيا

الوداد الرياضي يفوز على غالاكسي البوتسواني ويبقي على حظوظه…

2024-02-24 / 15:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق