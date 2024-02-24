ممثلة مغربية تشتكي من سرقة شركة “غلوفو” لها

2024-02-24 / 23:18
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هبة بريس - متابعة

اشتكت الممثلة المغربية جيهان كيداري عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” من شركة التوصيل “غلوفو”.

واتهمت الممثلة المغربية ،شركة توصيل الطلبات بالسرقة واستخلاص مصاريف التوصيل دون ايصال الطلبات .

ومباشرة بعد نشر جيهان كيداري لتدوينتها عبر خاصية الستوري تفاعل معها عدد من المتابعين الذي عبر بعضهم من خلال تعاليق عن تذمرهم من الشركة .

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‫21 تعليقات

  1. صحيح ان بعض الشباب يغامرون بانفسهم بالسياقة المتهورة و لكن لم يسبق لي أن وجدت أي مشكل مع الشركة و خصوصا أنني لم اتعامل معها بتاتا بتاتا داخل سوق راسي

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