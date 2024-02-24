ممثلة مغربية تشتكي من سرقة شركة “غلوفو” لها
هبة بريس - متابعة
اشتكت الممثلة المغربية جيهان كيداري عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” من شركة التوصيل “غلوفو”.
واتهمت الممثلة المغربية ،شركة توصيل الطلبات بالسرقة واستخلاص مصاريف التوصيل دون ايصال الطلبات .
ومباشرة بعد نشر جيهان كيداري لتدوينتها عبر خاصية الستوري تفاعل معها عدد من المتابعين الذي عبر بعضهم من خلال تعاليق عن تذمرهم من الشركة .
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21 تعليقات
صحيح ان بعض الشباب يغامرون بانفسهم بالسياقة المتهورة و لكن لم يسبق لي أن وجدت أي مشكل مع الشركة و خصوصا أنني لم اتعامل معها بتاتا بتاتا داخل سوق راسي