ممثلة مغربية تشتكي من سرقة شركة “غلوفو” لها

هبة بريس - متابعة

اشتكت الممثلة المغربية جيهان كيداري عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” من شركة التوصيل “غلوفو”.

واتهمت الممثلة المغربية ،شركة توصيل الطلبات بالسرقة واستخلاص مصاريف التوصيل دون ايصال الطلبات .

ومباشرة بعد نشر جيهان كيداري لتدوينتها عبر خاصية الستوري تفاعل معها عدد من المتابعين الذي عبر بعضهم من خلال تعاليق عن تذمرهم من الشركة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp