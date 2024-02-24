تارودانت : درك الكردان يوقف عدد من المبحوث عنهم في تجارة المخدرات
هبة بريس -
قامت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسبت الكردان التابع لسرية تارودانت ، يوم امس الجمعة، من توقيف 6 أشخاص اغلبهم من دوي السوابق القضائية، ولديهم مذكرات بحث في الاتجار في المخدرات .
الموقوفين الستة وجدت بحوزتهم كمية من مخدر الكوكايين 20 غرام والشيرا 40 غرام ، في عمليتين الأولى بضيعة فلاحية بمنطقة مشرع العين حيث تم توقيف شخص مبحوث عنه من طرف امن انزكان ” 16 مذكرة بحث ” في الاتجار في المخدرات ،فيما تم توقيف العناصر الخمسة بمنطقة أولاد برحيل ضواحي تارودانت ، كانوا على متن سيارة مكتراة رباعية الدفع ، سائقها من أصول صحراوية سبق ان قضى عقوبة حبيسة في الاتجار في المخدرات .
وقد تم حجز كمية المخدرات والسيارة المكتراة، فيما تم تقديم الموقوفين على أنظار النيابة العامة بابتدائية تارودانت .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp