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تارودانت : درك الكردان يوقف عدد من المبحوث عنهم في تجارة المخدرات

2024-02-24 / 23:28
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هبة بريس -

قامت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بسبت الكردان التابع لسرية تارودانت ، يوم امس الجمعة، من توقيف 6 أشخاص اغلبهم من دوي السوابق القضائية، ولديهم مذكرات بحث في الاتجار في المخدرات .

الموقوفين الستة وجدت بحوزتهم كمية من مخدر الكوكايين 20 غرام والشيرا 40 غرام ، في عمليتين الأولى بضيعة فلاحية بمنطقة مشرع العين حيث تم توقيف شخص مبحوث عنه من طرف امن انزكان ” 16 مذكرة بحث ” في الاتجار في المخدرات ،فيما تم توقيف العناصر الخمسة بمنطقة أولاد برحيل ضواحي تارودانت ، كانوا على متن سيارة مكتراة رباعية الدفع ، سائقها من أصول صحراوية سبق ان قضى عقوبة حبيسة في الاتجار في المخدرات .

وقد تم حجز كمية المخدرات والسيارة المكتراة، فيما تم تقديم الموقوفين على أنظار النيابة العامة بابتدائية تارودانت .

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