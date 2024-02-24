البطولة الإحترافية.. أولمبيك أسفي يقتنص فوزا ثمينا أمام نهضة الزمامرة

حقق أولمبيك آسفي فوزا ثمينا أمام ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح يونس النجاري التسجيل للأولمبيك في الدقيقة 20، وأضاف عبد الرحمان قاساك ثاني الاهداف قي الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

هذا الفوز يضع أولمبيك آسفي في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد نهضة الزمامرة عند 22 نقطة في المركز العاشر.

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