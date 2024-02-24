الشغب يعود إلى الواجهة خلال مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

شغب مباراة “الماط ” والرجاء ..أمن تطوان يوقف 29 شخصا بينهم أربعة قاصرين

2024-02-24 / 22:32
7
هبة بريس -

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن تطوان على هامش المقابلة التي جمعت ما بين فريقي الرجاء البيضاوي والمغرب التطواني، يومه السبت 24 فبراير الجاري، عن ضبط 29 شخصا، من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وقد اندلعت أعمال الشغب بعدما حاول محسوبون على جمهور الرجاء البيضاوي الولوج بالقوة لمدرجات الملعب، بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، حيث عمدوا إلى ارتكاب أعمال شغب وعرضوا أمن المنشأة الرياضية والجمهور للخطر.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في التخريب العمدي لمركبات تابعة للأمن الوطني، وقيام البعض منهم بالرشق بالحجارة مما تسبب في إصابة 20 عنصرا من القوات العمومية بجروح، علاوة على تورط مجموعة من بينهم في ارتكاب جرائم مختلفة كالتخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات راضة وعدم الامتثال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض استغلال المعطيات التعريفية التي تم تجميعها في تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : درك الكردان يوقف عدد من المبحوث عنهم في تجارة المخدرات

تارودانت : درك الكردان يوقف عدد من المبحوث عنهم…

2024-02-24 / 23:28
Photo of ممثلة مغربية تشتكي من سرقة شركة “غلوفو” لها

ممثلة مغربية تشتكي من سرقة شركة “غلوفو” لها

2024-02-24 / 23:18
Photo of جــ..ــثة معلقة و “مكبلة اليدين” بمنطقة “المنار” تستنفر أمن طنجة

جــ..ــثة معلقة و “مكبلة اليدين” بمنطقة “المنار” تستنفر أمن…

2024-02-24 / 22:28
Photo of أخنوش يترأس افتتاح مهرجان اللوز بتافراوت

أخنوش يترأس افتتاح مهرجان اللوز بتافراوت

2024-02-24 / 22:03
Photo of المحاسبون بجهة مراكش آسفي يناقشون مقتضيات قانون المالية لسنة 2024

المحاسبون بجهة مراكش آسفي يناقشون مقتضيات قانون المالية لسنة…

2024-02-24 / 21:38
Photo of عدول المغرب يصعدون ويُضربون من جديد

عدول المغرب يصعدون ويُضربون من جديد

2024-02-24 / 21:14
Photo of ملف “تسميم محامي “..هذا ماقرره قاضي التحقيق بطنجة

ملف “تسميم محامي “..هذا ماقرره قاضي التحقيق بطنجة

2024-02-24 / 20:27
Photo of طفل مغربي على مقربة من التتويج بجائزة الرئيس الأمريكي للأمن السيبراني

طفل مغربي على مقربة من التتويج بجائزة الرئيس الأمريكي…

2024-02-24 / 19:24
Photo of تطوان..أعمال شغب تسبق مباراة “الماط ” والرجاء

تطوان..أعمال شغب تسبق مباراة “الماط ” والرجاء

2024-02-24 / 19:08
Photo of السلامة الطرقية تجمع الدرك الملكي والوقاية المدنية بمدرسة الكرايم بسطات ” صور”

السلامة الطرقية تجمع الدرك الملكي والوقاية المدنية بمدرسة الكرايم…

2024-02-24 / 18:39

‫7 تعليقات

  6. المشكل هو إلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق