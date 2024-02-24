جــ..ــثة معلقة و “مكبلة اليدين” بمنطقة “المنار” تستنفر أمن طنجة

2024-02-24 / 22:28
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هبة بريس - مكتب طنجة

عثر مساء اليوم السبت على جثة شاب ثلاثيني بغابة “المنار” بطنجة وهو مشنوق بحبل بشجرة ومكبل اليدين .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عثر على الهالك الذي ينحدر من مدينة الحسيمة جثة مشنوقا بواسطة حبل ومكبل اليدين ، حيث تحوم بخصوص فرضية الانتحار ام أن الأمر يتعلق بجريمة قتل .

واستنفرت الواقعة المصالح الأمنية بطنجة التي هرعت الى عين المكان وقامت بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات العثور على الجثة التي تم نقلها الى مستودع الأموات بواسطة سيارة إسعاف .

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‫9 تعليقات

  3. يا ربي السلامة.. طنجة تتطلب منا المزيد من الجهد للقضاء على الجريمة المنظمة و العابرة للحدود..

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