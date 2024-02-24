جــ..ــثة معلقة و “مكبلة اليدين” بمنطقة “المنار” تستنفر أمن طنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر مساء اليوم السبت على جثة شاب ثلاثيني بغابة “المنار” بطنجة وهو مشنوق بحبل بشجرة ومكبل اليدين .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عثر على الهالك الذي ينحدر من مدينة الحسيمة جثة مشنوقا بواسطة حبل ومكبل اليدين ، حيث تحوم بخصوص فرضية الانتحار ام أن الأمر يتعلق بجريمة قتل .
واستنفرت الواقعة المصالح الأمنية بطنجة التي هرعت الى عين المكان وقامت بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات العثور على الجثة التي تم نقلها الى مستودع الأموات بواسطة سيارة إسعاف .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp