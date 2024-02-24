المنتوجات المحلية المغربية حاضرة بقوة في المعرض الدولي للفلاحة بباريس
يشارك المغرب للمرة العاشرة في المعرض الدولي للفلاحة بباريس، الذي يقام من 24 فبراير إلى 3 مارس 2024.
وتعكس هذه المشاركة، التي تنظمها وكالة التنمية الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكانة العالية التي باتت تحتلها المنتوجات المحلية المغربية، والتي استفادت من مخطط شامل، يهم بشكل خاص تنمية تسويق هاته المنتوجات تماشيا مع استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وفقا لما جاء في بلاغ لوكالة التنمية الفلاحية.
وأضاف البلاغ أن ما لا يقل عن 30 مجموعة منتجة تقوم بعرض باقة غنية ومتنوعة من المنتوجات المحلية المغربية في باريس، التي تمثل غنى وثراء الاثنتي عشرة جهة للمملكة المغربية، مسجلا أن هؤلاء العارضين يمثلون 82 تعاونية فلاحية تضم ما يفوق 1230 فلاحا صغيرا، بينهم 610 امرأة قروية (أي حوالي 49 في المائة).
وأشار المصدر إلى أن أبرز المنتجات المعروضة هي الأركان والزعفران والتمور والنباتات العطرية والطبية والتوابل واللوز وغيرها، مسجلا أنه تم تنظيم ورشات تكوينية لفائدة المشاركين، وذلك من أجل تحضيرهم بشكل أمثل للمشاركة في هذه التظاهرة وكذا إعدادهم للقاءات التجارية التي تهدف إلى جعلهم على اتصال مباشر مع المستهلك الفرنسي وكذلك مع المستوردين المحتملين.
وسيجد زوار المعرض الدولي للفلاحة بباريس هذه السنة أنفسهم في عالم فريد وغني بالألوان تحت عنوان “المغرب، قرون من النكهات” (Maroc, des Siècles de Saveurs). كما سيشهد الجناح المغربي العديد من البرامج الترويجية التي من شأنها إبراز ثراء المطبخ والثقافة المغربيين العريقين. كل هذا، في أجواء متناغمة تجعل من حضور المملكة في هذا الحدث الكبير لقاء سنويا يترقبه الجمهور الفرنسي بشغف.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه بفضل الالتزام الثابت لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووكالة التنمية الفلاحية، بالإضافة إلى المقاربة الرامية إلى إدماج الشباب والنساء القرويات، استفاد منتجو المنتوجات المحلية من عدة برامج تروم مواكبتهم وتأطيرهم وتعزيز قدراتهم من أجل ولوج الأسواق الوطنية والدولية التي أضحت أكثر تنافسية.
كما وضعت وكالة التنمية الفلاحية آلية تسويقية وتجارية متكاملة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مهمة بين وزارة الفلاحة والأسواق الكبرى والمتوسطة، وإنشاء منصة خاصة بالتسويق عبر الإنترنت، وأكشاك تعاونية بالإضافة إلى إطلاق العديد من حملات التواصل المؤسساتية.
وتجدر الإشارة إلى أن أزيد من 1050 عارضا، من مختلف بقاع العالم، سيشاركون في نسخة هذه السنة من المعرض الدولي للفلاحة بباريس الذي انطلقت فعالياته منذ سنة 1964، والذي يعتبر حاليا أحد أكبر الملتقيات العالمية المخصصة للأغذية والفلاحة، والتي تجمع بين المستهلكين وصناع القرار وأصحاب سلاسل التوزيع والباحثين في ميدان الابتكار الفلاحي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
المنتوجات المحلية المغربية حاضرة بقوة في المعرض الدولي للفلاحة بباريس..
المنتجات المغربية اغلبها من التعاونيات ..
المنتوجات المحلية المغربية حاضرة بقوة في المعرض الدولي للفلاحة بباريس
يشارك المغرب فيه للمرة العاشرة
يجب عليهم تنمية تسويق هاته المنتوجات تماشيا مع استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030
ما لا يقل عن 30 مجموعة منتجة تقوم بعرض باقة غنية ومتنوعة من المنتوجات المحلية المغربية
هؤلاء العارضين يمثلون 82 تعاونية فلاحية تضم ما يفوق 1230 فلاحا صغيرا