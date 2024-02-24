المحاسبون بجهة مراكش آسفي يناقشون مقتضيات قانون المالية لسنة 2024

2024-02-24 / 21:38
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انعقد، مؤخرا، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، لقاء تواصلي وتكويني تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ لصالح المحاسبين المعتمدين بجهة مراكش أسفي، من تنظيم المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بالجهة.

و تركزت فعاليات هذا اللقاء الذي ترأسه حسن بولعوان رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، على استعراض ومناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لعام 2024، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين وأساتذة آخرين من أعضاء المجلس الجهوي.

و تهدف هذه المبادرة، وفق رئيس المجلس حسن بولعوان، إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، من خلال العروض التي قدّمت والنقاشات التي نشأت بين الخبراء الماليين، الذين يُعَتَبَرُون مستشارين ماليين ومحاسبين. مشيرا بأن دور هؤلاء الخبراء له أهمية كبيرة في نجاح مشاريع الشركات، حيث يقومون بتوجيه العمليات المالية والمحاسبية وتوفير الإرشادات اللازمة للامتثال للقوانين المحاسبية والمالية.

و أكد بولعوان في تصريح صحفي، أن التطورات المستمرة في مجال المحاسبة والشؤون المالية تتطلب متابعة دائمة ومواكبة للتحديات الجديدة، ولذلك، يضيف رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، فإن المجلس الجهوي يسعى إلى تنظيم لقاءات تواصلية مكثفة بهدف تزويد جميع المحاسبين بآخر المستجدات الهندسية والقانونية في هذا المجال، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحترفين في المجال المالي والمحاسبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

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‫7 تعليقات

  2. مناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لعام 2024، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين وأساتذة آخرين من أعضاء المجلس الجهوي..

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  7. التطورات المستمرة في مجال المحاسبة والشؤون المالية تتطلب متابعة دائمة ومواكبة للتحديات الجديدة

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