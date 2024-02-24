عدول المغرب يصعدون ويُضربون من جديد

2024-02-24 / 21:14
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هبة بريس - الرباط

يدخل عدول المغرب في إضراب عن العمل واحتجاجات جديدة، ردا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي والذي وصفه بأنه“لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية”.

وكشفت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها، أنها ستخوض إضرابا لمدة أسابيع، ابتداء من يوم الأربعاء 28 فبراير إلى يوم الأربعاء 6 مارس المقبل، يليه أسبوع عمل، ويتبعه إضراب لمدة 14 يوم، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل ابتداء من الإثنين 6 ماي المقبل وذلك بهدف الضغط على الوزارة الوصية.

ويضطلع بمهمة توثيق العقود في المغرب، صنفان من الموثقين؛ أولهما العدول، وهم الأقدم وجودا، وثانيهما الموثقون العصريون الذين يرجع ظهورهم إلى الحقبة الاستعمارية بعد أن تم إحداث مهنة التوثيق بمقتضى مرسوم صدر في 4 مايو/ أيار 1925.

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‫2 تعليقات

  1. كان بالإمكان دمج العدول مع النوير في مكتب واحد لقاسم الرباح ولكن الجشع هو من يدفعهم إلى إثارة الموضوع العالم يسير بكرة ونحن نسير بسرعة السلحفاة

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  2. التوثيق العدلي هو الأصل الاصيل في المغرب. ويعتبر من الهوية الوطنية للمغاربة. والمس به فبه مس لجزء من تاريخ المغرب.
    وقد رفض العدول ابان الحماية توثيق العقود للمستعمر لأنهم اعتبرها ذلك خيانة للوطن ومن تمة ادخل المستعمر على الدبابة الموثق المدني وبعد الاستقلال بقي هؤلاء يعملون بالقانون الفرنسي والجنسية الفرنسية الى سنة 2012 حيث صدر اول قانون مغربي لمهنتهم.

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