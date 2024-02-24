الشغب يعود إلى الواجهة خلال مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

الشغب يعود إلى الواجهة خلال مباراة الرجاء ضد المغرب التطواني

2024-02-24 / 19:26
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عاد الشغب مرة أخرى إلى الواجهة خلال مباراة المغرب التطواني ضد ضيفه الرجاء الرياضي، اليوم السبت، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من البطولة الإحترافية.

وتسبب محسوبون على جماهير الرجاء الرياضي في أعمال شغب خطيرة، بعدما دخلوا في مواجهة مباشرة مع السلطات الأمنية.

وقد جاء ذلك بعدما تم منع عدد كبير من الجماهير التي تنقلت إلى تطوان من دخول الملعب بسبب عدم توفرها على التذاكر.

وقد وقعت تلك الأحداث الماساوية في محيط ملعب سانية الرمل بتطوان.

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