البطولة الإحترافية.. التعادل يحسم مواجهة المغرب التطواني والرجاء الرياضي

تعادل المغرب التطواني أمام ضيفه الرجاء الرياضي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بملعب سانية الرمل بتطوان، ضمن الجولة الثانية والعشرين من البطولة الإحترافية.

افتتح مهدي موهوب التسجيل للرجاء في الدقيقة 7، وأدرك معاد غولوس التعادل للمغرب التطواني في الدقيقة 85.

هذا التعادل يضع الرجاء في الصدارة مؤقتا برصيد 45 نقطة، بينما يحتل المغرب التطواني المركز السابع برصيد 26 نقطة.

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