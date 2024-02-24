شجار بين الجزائري قديورة ومدربه باكيتا بعد خسارة شباب بلوزداد أمام يونغز افريكان في دوري الأبطال

شجار بين الجزائري قديورة ومدربه باكيتا بعد خسارة شباب بلوزداد أمام يونغز افريكان في دوري الأبطال

2024-02-24 / 20:20
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إندلع شجار حاد بين الدولي الجزائري عدلان قديورة ومدربه البرازيلي ماركوس باكيتا بعد خسارة شباب بلوزداد الجزائري أمام مضيفه يونغز أفريكان التنزاني بأربعة أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتعود تفاصيل الواقعة للدقيقة 90 من المباراة، حين تأكد اللاعب عدلان قديورة الذي كان يتواجد في مقاعد البدلاء من عدم إشراكه في المباراة، حيث قام برشق مدربه بقنينة مياه غازية.

وانفعل المدرب ماركوس باكيتا على اللاعب، وكادت الأمور أن تتطور إلى الأسوأ لولا تدخل افراد الطاقم التقني للفريق الجزائري.

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