ايت الطالب: الأطباء المغاربة تيتخاطفو عليهوم فالعالم ونرفض المزايدة”

2024-02-24 / 12:08
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الناصيري الأشغال بدونور تسير بوتيرة ممتازة وتشمل كافة مرافق الملعب وسنكون مستوى الحدث الافريقي

الناصيري الأشغال بدونور تسير بوتيرة ممتازة وتشمل كافة مرافق…

2024-02-24 / 17:31
Photo of حريق مهول بمارينا طنجة يتسبب في مصـ..رع شخص

حريق مهول بمارينا طنجة يتسبب في مصـ..رع شخص

2024-02-24 / 16:56
Photo of الدكتور لحلو : ” الرجال أكثر تعاطيًا للتداول بسبب الأدرينالين الزائد على النساء “

الدكتور لحلو : ” الرجال أكثر تعاطيًا للتداول بسبب…

2024-02-24 / 13:28
Photo of ميراوي يعلن القرارات المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي لطلب الطب

ميراوي يعلن القرارات المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي لطلب الطب

2024-02-24 / 12:53
Photo of ميراوي: “الحكومة ستقف في وجه كل من حرض وهدّد الطلبة”

ميراوي: “الحكومة ستقف في وجه كل من حرض وهدّد…

2024-02-24 / 12:51
Photo of الدكتور لحلو : ” للمتداولين حتى في فرنسا تم بيع اللحوم على أساس أنها حلال وفي الأصل ليس كذلك “

الدكتور لحلو : ” للمتداولين حتى في فرنسا تم…

2024-02-24 / 12:40
Photo of ميراوي: “تقليص سنوات تكوين طلبة الطب قرار لا رجعة فيه”

ميراوي: “تقليص سنوات تكوين طلبة الطب قرار لا رجعة…

2024-02-24 / 12:20
Photo of ايت الطالب: “اللي بغا يمشي لبرا الله يسهل عليه”

ايت الطالب: “اللي بغا يمشي لبرا الله يسهل عليه”

2024-02-24 / 12:11
Photo of الملتقى الثالث للحضارات المتوسطية الأندلسية

الملتقى الثالث للحضارات المتوسطية الأندلسية

2024-02-24 / 00:44
Photo of تنظيم مائدة مستديرة حول : “الأمن الوظيفي :التشخيص و الحلول ” حالة المجلس الوطني للصحافة “

تنظيم مائدة مستديرة حول : “الأمن الوظيفي :التشخيص و…

2024-02-23 / 21:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق