ملف “تسميم محامي “..هذا ماقرره قاضي التحقيق بطنجة

هبة بريس - طنجة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس الجمعة، بايداع المتهم الرئيسي في قضية “تسميم محامي”، السجن المحلي وتأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال.

وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة المتهمين الآخرين في حالة سراح، مع إجراء تدابير المراقبة القضائية، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفرهما بالإضافة الى التتبع القضائي ومنع المتشبه فيهما التواصل مع بعضهما البعض.

وتوبع المتهم الرئيسي بالفصل 413 من القانون الجنائي، والمتمثل في تسبيب المرض للغير عبر إعطائه مواد تضر بالصحة دون نية القتل، حيث نفى المتهم الرئيسي خلال التحقيق معه من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق التهم الموجهة إليه .

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، قد أحالت المحامي المتدرب المشتبه في تسميمه لزميله بسبب “تصرف طائش”، (أحالت) على قاضي التحقيق مع ملتمس المتابعة في حالة اعتقال بتهمة التسميم، ومتابعة المتهمين الآخرين في حالة سراح.

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