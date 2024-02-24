spanish police car

السلطات الإسبانية تعيد شابين الى المغرب بسبب السرقة واعتداءات جنسية

2024-02-24 / 20:05
0
هبة بريس - متابعة

قررت السلطات الإسبانية طرد شابين مغربيين عمرهما 28 و 33 عاما إلى المغرب، بعدما تم توقيف المعنيين في مناسبات متعددة بناءً على خرق قانون الهجرة الإسباني.

وقالت الصحافة الإسبانية إن المعنيين بالامر تسببا في إثارة قلق اجتماعي كبير في بانيوليس وخيرونا ضواحي برشلونة، بسبب جرائم متكررة، بما في ذلك عمليات السطو وحتى الاعتداء الجنسي في العاصمة.

و انطلق التحقيق في أمرهما، بعدما أخذت مجموعة عمليات الأجانب التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية في خيرونا، علما من خلال الشرطة المحلية في بانيوليس، بوجود رجل تم اعتقاله في مناسبات لا حصر لها من قبل قوات الشرطة المختلفة والذي واصل سلوكاته رغم ذلك.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لوالدته

تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لوالدته

2024-02-24 / 17:54
Photo of ألمانيا تُشرّع “الحشيش الترفيهي”

ألمانيا تُشرّع “الحشيش الترفيهي”

2024-02-24 / 16:58
Photo of النيجر تتهم فرنسا بتدبير “إجراءات سرية” ضد المجلس العسكري

النيجر تتهم فرنسا بتدبير “إجراءات سرية” ضد المجلس العسكري

2024-02-24 / 16:16
Photo of فرنسا.. مزارعون يهاجمون ماكرون والأخير ينجح في الفرار

فرنسا.. مزارعون يهاجمون ماكرون والأخير ينجح في الفرار

2024-02-24 / 15:02
Photo of الشارقة .. افتتاح جلسة للبرلمان العربي للطفل بمشاركة المغرب

الشارقة .. افتتاح جلسة للبرلمان العربي للطفل بمشاركة المغرب

2024-02-24 / 14:54
Photo of مق.تل 23 شخصا في غارة إسرائيلية على منزل ممثل بغزة

مق.تل 23 شخصا في غارة إسرائيلية على منزل ممثل…

2024-02-24 / 10:28
Photo of رسميا.. الإمارات تخرج من “القائمة الرمادية”

رسميا.. الإمارات تخرج من “القائمة الرمادية”

2024-02-23 / 22:40
Photo of غيابيا.. 8 سنوات سجنا للرئيس الأسبق منصف المرزوقي

غيابيا.. 8 سنوات سجنا للرئيس الأسبق منصف المرزوقي

2024-02-23 / 22:15
Photo of العفو الدولية : “قمع مستمر دون هوادة” في الجزائر

العفو الدولية : “قمع مستمر دون هوادة” في الجزائر

2024-02-23 / 19:41
Photo of صحافي جزائري : صمت رئاسة الجمهورية على واقعة تندوف يعزز فرضية إستهداف الرئيس الموريتاني

صحافي جزائري : صمت رئاسة الجمهورية على واقعة تندوف…

2024-02-23 / 18:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق