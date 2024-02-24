الدوري الإسباني.. برشلونة يحقق فوزا عريضا أمام خيتافي ويصعد للوصافة

حقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (4-0) خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.

وسجل لبرشلونة: رافينيا، جواو فيليكس، فرينكي دي يونج، وفيرمين لوبيز في الدقائق 20، 53، 61، و(90+1).

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

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