تطوان..أعمال شغب تسبق مباراة “الماط ” والرجاء
هبة بريس - مكتب طنجة
شهدت مدينة تطوان، اليوم السبت مواجهات بين جماهير محسوبة على نادي الرجاء وقوات الأمن، بمحيط ملعب “سانية الرمل”، قبيل انطلاق مباراة المغرب التطواني وضيفه الرجاء الرياضي، برسم الجولة الـ21 للبطولة الاحترافية.
وعاينت “هبة بريس ” بعض المحسوبين على الجماهير الرجاوية الذين عمدوا الى رشق سيارات الأمن بالحجارة ما استدعى تدخلا لمطاردة مثيري الشغب الذين حاولوا الدخول الى الملعب رغم عدم توفرها على تذكرة .
وقد تسببت اعمال الشغب في تكسير زجاج سيارتين للقوات العمومية على الأقل .
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11 تعليقات
هذا راجع إلى التساهل المفرط مع المشاغبين. لو كان هؤلا المسمون “الجمهور” سيعاملون بالصرامة والردع لما فكروا في التطاول على رجال الأمن.
الشغب متواصل في الملاعب رغم جهود الدولة في محاربته..
يجب معاقبة المتورطين منهم بالسجن والغرامة..
الله يهديهمظ
أعمال شغب تسبق مباراة “الماط ” والرجاء
المشكل من جماهير الرجاء
تسببت اعمال الشغب في تكسير زجاج سيارتين للقوات العمومية على الأقل
الدولة تحارب فقط المناضلين الشرفاء الانقياء عندما يحتجون سلميا وبنظام وانتظام.. مباشرة المحاكمات الصورية….. اقسم لكم ان الدولة تريد الهاء الشعب بعضه البعض.. بالعنف..
يجب القضاء على ظاهرة الشغب ..
نتمنى أن تكون مباريات بدون جمهور..
يجب منع جمهور رجاء من الدخول للملاعب المغربية …دائما المشاكل و السرقة و الشغب