الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الجولف

2024-02-24 / 18:44
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هبة بريس - و م ع

ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم، اليوم السبت بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط، حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني والدورة الـ 27 لكأس للا مريم في رياضة الغولف، اللتين جرت أطوارهما تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 19 إلى 24 فبراير الجاري

وتُوج المحترف الأرجنتيني ريكاردو غونزالي، اليوم السبت، بلقب الدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني للغولف، التي أقيمت في الفترة ما بين 19 و 24 فبراير الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمسالك نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.

وأحرز ريكاردو غونزالي لقب هذا الحدث العالمي بعد تصدره الترتيب العام النهائي بمجموع 209 ضربة (69 و70 و70 ضربة ) أي 10 ضربات تحت المعدل، متبوعا بالدانماركي توماس بيورن، الذي أنهى المنافسات في المركز الثاني بمجموع 210 ضربة (71 و70 و69 ضربة) أي تسع ضربات تحت المعدل المطلوب.

وعاد المركز الثالث مناصفة لكل من الأسترالي مارك هينسبي والكوري الجنوبي يي يانغ بمجموع 212 ضربة، أي سبع ضربات تحت المعدل المطلوب.

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  3. حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الـ 48 لجائزة الحسن الثاني والدورة الـ 27 لكأس للا مريم في رياضة الغولف

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