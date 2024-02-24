استعدادا للمونديال ..استئناف أشغال تأهيل مطار تطوان

هبة بريس - مكتب طنجة

استأنفت أشغال جديدة لتأهيل مطار سانية الرمل بمدينة تطوان أمس الجمعة، من أجل بناء محطة جوية جديدة ليكون جاهزا خلال مونديال 2030.

وتروم الأشغال الجديدة إنشاء محطة جوية جديدة بالمعايير الحديثة، بعد اكتمال إنجاز مسار المدرج الرئيسي خلال الشطر الأول من الأشغال حيث أصبح مطار تطوان حاليا قادرا على استقبال أكبر الطائرات من مختلف مطارات العالم، بعد توسعة المدرج.

ومن المنتظر أن تطلق العديد من الشركات في الفترات المقبل العديد من الخطوط الجوية المباشرة بين مطار تطوان ومطارات دولية.

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