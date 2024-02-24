تسليم جثمان المعارض الروسي أليكسي نافالني لوالدته

2024-02-24 / 17:54
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هبة بريس - وكالات

قالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، السبت، إن والدة نافالني، الذي توفي في السجن الأسبوع الماضي، تسلمت جثمانه.

وذكرت يارميش أنها لا تعلم ما إذا كانت السلطات ستسمح بإقامة جنازة “بالطريقة التي تريدها الأسرة والتي يستحقها أليكسي”.

والجمعة، قالت ليودميلا والدة نافالني إن المحققين يرفضون إخراج جثته من مشرحة في مدينة سالخارد النائية في القطب الشمالي، قبل أن توافق على دفنه بدون مراسم جنازة عامة.

وذكرت أن مسؤولا أخبرها بأن عليها الموافقة لأن جثة نافالني بدأت تتحلل بالفعل.

وقال مساعدون لنافالني، السبت، إن السلطات هددت بدفنه في المستعمرة العقابية النائية، حيث توفي ما لم توافق عائلته على شروطها.

وكانت إدارة السجون في روسيا أعلنت أن نافالني (47 ​​عاما) فقد وعيه وتوفي فجأة يوم الجمعة الماضي.

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‫4 تعليقات

  2. هل السلطات ستسمح بإقامة جنازة بالطريقة التي تريدها الأسرة والتي يستحقها أليكسي

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