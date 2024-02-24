إليسا تشارك في دراما رمضان 2024

2024-02-24 / 17:17
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هبة بريس - وكالات

سجلت الفنانة اللبنانية إليسا لشارة مسلسل “ع أمل”، من بطولة ماغي بو غصن، ومهيار خضور وبديع أبو شقرا.

وسيعرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2024. وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا، ويتناول قضايا اجتماعية عربية.

وتتعاون إليسا مع “إيغل فيلمز” للمرة الثانية بعد تتر مسلسل “يا ريت” للمخرج فيليب أسمر، ومن المُتوقع أن تُطرح الشارة قريبًا ضمن الحملة الترويجية للمسلسل، والذي سيُعرض على شاشة “MBC” ومنصة “شاهد” في رمضان.

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