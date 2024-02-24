ألمانيا تُشرّع “الحشيش الترفيهي”

2024-02-24 / 16:58
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هبة بريس - وكالات

تسير ألمانيا على خطى مالطا ولوكسمبورغ، اللتين شرَّعتا الحشيش الترفيهي، في عامي 2021 و 2023، على التوالي، وذلك من خلال قانون جديد، إلا أنّ حيازة واستهلاك هذا المخدر سيكون محظورًا رسميًا على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وقالت صحيفة “لوموند” إنّ هذا القانون الذي تم تبنيه بعد المناقشات الكبيرة في البرلمان الألماني، يسمح لعشاق القنب باقتنائه، اعتبارًا من الأول من أبريل، موضحة أنّ القانون يأذن ببيع ما يصل إلى 25 غرامًا يوميًا من خلال جمعيات غير ربحية، و 3 نباتات فردية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنّ مقدمة هذا القانون هي رد مباشر على السوق السوداء. وسيتم توزيع الحشيش من خلال “نوادي القنب”، مما يحد من كميات البيع ويفرض قيودًا عليه.

وأكدت “لوموند” أنه سيتم ضمان التوعية بمخاطر تعاطي الحشيش، لا سيما عند الشباب، من خلال حملة حكومية، في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه سيتم وضع البيع في المتجر بمرحلة تجريبية في مناطق معينة لمدة 5 سنوات.

وخلُصت الصحيفة إلى أنّ هذا التطور التشريعي أدى إلى تغيير جذري في السياسة السائدة حول الحشيش، مما يوفر للمواطنين البالغين استقلالًا ذاتيًا أكبر تمامًا بفضل التدابير الاحترازية لتقليل المخاطر على الصحة.

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