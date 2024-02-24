الوداد الرياضي يفوز على غالاكسي البوتسواني ويبقي على حظوظه في دوري أبطال أفريقيا

الوداد الرياضي يفوز على غالاكسي البوتسواني ويبقي على حظوظه في دوري أبطال أفريقيا

2024-02-24 / 15:55
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حقق الوداد الرياضي فوزا هاما أمام مضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل بدر كادارين هدف الفوز للوداد الرياضي في الدقيقة 45، كما تصدى حارس الوداد يوسف المطيع لضربة جزاء في الدقيقة 55.

هذا الفوز يضع الوداد الرياصي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط قبل جولة واحدة على نهاية مرحلة المجموعات.

ويحتاج الفريق الاحمر للفوز في مباراته الأخيرة أمام اسيك ميموزا الإيفواري وانتظار تعثر سيمبا التنزاني أمام غالاكسي البوتسواني للمرور لدور الربع.

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