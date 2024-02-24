الحموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي توفي خلال مزاولته لعمله

2024-02-24 / 16:07
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هبة بريس

قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي منح ترقية استثنائية في الدرجة لحارس أمن، كان يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الرباط، وتوفي جراء حادثة سير خلال مزاولته لمهامه النظامية في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.

وقد كلف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بتسجيل هذه الترقية الاستثنائية إلى رتبة مقدم شرطة في السجل الوظيفي للفقيد، مع ترتيب آثارها لفائدة أسرته وذويه، كما أعطى توجيهاته بتقديم التعازي لعائلة الشرطي المرحوم، وتمكينها من الدعم اللازم في هذا المصاب الجلل.

ومن المقرر تشييع جنازة الفقيد عصر اليوم السبت في موكب رسمي، مسجى بالعلم الوطني ويحمله شرطيون بزيهم الوظيفي، مع مباشرة إجراءات الدفن بمسقط رأسه بمنطقة العونات بإقليم سدي بنور.

وكان الشرطي الفقيد يزاول مهامه بمدينة الرباط عندما صدمه أحد مستعملي الطريق، الذي كان يسير في الاتجاه الممنوع، ولاذ بالفرار من مكان الحادث قبل أن يتم ضبطه وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي.

ويأتي منح هذه الترقية الاستثنائية للشرطي الضحية، في سياق الاهتمام الموصول والعناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها ولأفراد عائلاتهم، خصوصا أولئك الذي يقدمون تضحيات جليلة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

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‫3 تعليقات

  1. شنو غادي يدير بهاد الترقية السيد توفى الله يرحمو أو الا كانت عندو شي زوجة و أطفال شوف شحال غادي يخلو ليهم في التقاعد والله حتى مهزلة حدهم غادي يستافدو من التأمين على الحياة لي كان تيتقتاطع ليه من الراتب ، و المقدر في مبلغ 150000 درهم من وراها العائلة ديالو شافها الله .

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