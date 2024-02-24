مصرع شخص إثر حريق شب بمحل بمارينا طنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
شب حريق زوال اليوم السبت، 24 فبراير، في محل بالميناء الترفيهي “مارينا باي” بطنجة .
وبحسب المعطيات المتوفرة لموقع “هبة بريس ” فقد تسبب انفجار قنينة اوكسجين في اندلاع الحريق ، حيث تتحدث انباء عن تسجيل حالة وفاة واصابات .
واستنفرت الحريق عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان لاخماد الحريق .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
مصرع شخص إثر حريق شب بمحل بمارينا طنجة موتا ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
يجب أخذ الحيطة والحذر..