مصرع شخص إثر حريق شب بمحل بمارينا طنجة

2024-02-24 / 15:27
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هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق زوال اليوم السبت، 24 فبراير، في محل بالميناء الترفيهي “مارينا باي” بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة لموقع “هبة بريس ” فقد تسبب انفجار قنينة اوكسجين في اندلاع الحريق ، حيث تتحدث انباء عن تسجيل حالة وفاة واصابات .

واستنفرت الحريق عناصر الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان لاخماد الحريق .

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