قائمة الرجاء الرياضي المستدعاة لمواجهة المغرب التطواني

قائمة الرجاء الرياضي المستدعاة لمواجهة المغرب التطواني

2024-02-24 / 15:18
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كشف الألماني جوزيف زينباور، مدرب الرجاء الرياضي قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة المغرب التطواني، اليوم السبت، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من البطولة الإحترافية.

وضمت التشكيلة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي – ياسين الزبير.

خط الدفاع: إسماعيل مقدم – المهدي مشخشخ – زكرياء لبيب – بوشعيب عراصي – يوسف بلعمري – محمد بولكسوت.

خط الوسط: محمد المكعازي – محمد زريدة – المهدي مباريك – صابر بوغرين – أحمدو كامارا – هاشم دومينغو.

خط الهجوم: نوفل الزرهوني – مروان زيلا – المهدي موهوب – يسري بوزوق – آدم النفاتي – فيكتور أبريغو.

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