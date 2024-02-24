قائمة الرجاء الرياضي المستدعاة لمواجهة المغرب التطواني
كشف الألماني جوزيف زينباور، مدرب الرجاء الرياضي قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة المغرب التطواني، اليوم السبت، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من البطولة الإحترافية.
وضمت التشكيلة الأسماء التالية:
حراسة المرمى: أنس الزنيتي – ياسين الزبير.
خط الدفاع: إسماعيل مقدم – المهدي مشخشخ – زكرياء لبيب – بوشعيب عراصي – يوسف بلعمري – محمد بولكسوت.
خط الوسط: محمد المكعازي – محمد زريدة – المهدي مباريك – صابر بوغرين – أحمدو كامارا – هاشم دومينغو.
خط الهجوم: نوفل الزرهوني – مروان زيلا – المهدي موهوب – يسري بوزوق – آدم النفاتي – فيكتور أبريغو.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp