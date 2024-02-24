فرنسا.. مزارعون يهاجمون ماكرون والأخير ينجح في الفرار

2024-02-24 / 15:02
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هبة بريس - وكالات

تمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الهرب بحماية مرافقته من هجوم المزارعين المحتجين أثناء زيارته معرضا زراعيا جنوبي العاصمة باريس، وانتشرت مقاطع فيديو غير معهودة تظهر ما حدث.

وأثناء تذوقه العسل الطبيعي هاجمه أحد المزارعين الغاضبين من سياسات حكومته إزاء القطاع الزراعي في البلاد، علما أن موجة من احتجاجات المزارعين تشهدها البلاد منذ أسابيع عديدة.

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‫7 تعليقات

  6. هذا الماسوني زوج الماسونية تعمل به فرنسا الخبيثة ثم ترميه إلى مزبلة التاريخ مثله مثل الذين سبقوه إلى قصر الاجرام .الاليزي .

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