نيمار يتدخل لمساعدة ألفيس في السجن

2024-02-24 / 13:52
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هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي نيمار، نجم نادي الهلال السعودي، ساعد مواطنه وزميله السابق في برشلونة داني ألفيس “ماديًا” في أزمته الأخيرة.

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) تقريرًا قالت فيه إن نيمار تكفل بدفع 150 ألف يورو، قيمة الغرامة بالقضية الخاصة بزميله السابق.

وأمرت المحكمة بأن تذهب هذه الأموال إلى الضحية كتعويض عن الضرر والإصابات، ما أدى إلى تخفيف الحكم النهائي.

ولم يساعد نجم الهلال ألفيس بالمال فحسب، بل ساهمت عائلة نيمار أيضًا بالخبرة القانونية، وبحسب الصحيفة، قامت عائلة نجم الهلال بتوفير أحد كبار محاميهم للدفاع عن ألفيس.

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