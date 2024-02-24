القربي يسخر من الحضري بعدما فضل نفسه على بونو

القربي يسخر من الحضري بعدما فضل نفسه على بونو

2024-02-24 / 12:31
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سخر الدولي التونسي السابق خالد القربي من المصري عصام الحضري بعدما فضل نفسه على ياسين بونو.

وردَّ القربي على تصريحات الحضري قائلا: “صحيح أن الحضري حارس ممتاز، لكن لا يجب أن يقارن نفسه مع بونو الذي كان حاسما في كأس العالم، ولعب في مسابقات كبيرة بأوروبا”.

وتابع:” ليس هناك أي مجال للمقارنة بينهما أبدا”.

وكان الحضري قد رد على سؤال حول الأفضل بينه وبين بونو بالقول: “أعتذر لك يا بونو، لكن الحضري أفضل”.

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