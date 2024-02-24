القربي يسخر من الحضري بعدما فضل نفسه على بونو

سخر الدولي التونسي السابق خالد القربي من المصري عصام الحضري بعدما فضل نفسه على ياسين بونو.

وردَّ القربي على تصريحات الحضري قائلا: “صحيح أن الحضري حارس ممتاز، لكن لا يجب أن يقارن نفسه مع بونو الذي كان حاسما في كأس العالم، ولعب في مسابقات كبيرة بأوروبا”.

وتابع:” ليس هناك أي مجال للمقارنة بينهما أبدا”.

وكان الحضري قد رد على سؤال حول الأفضل بينه وبين بونو بالقول: “أعتذر لك يا بونو، لكن الحضري أفضل”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp