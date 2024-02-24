دوري أبطال أفريقيا.. الوداد في مهمة صعبة أمام غالاكسي البوتسواني للإبقاء على حظوظه

تنتظر الوداد الرياضي مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على جوانينغ كالاكسي البوتسواني، اليوم السبت، برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسيكون الوداد الرياضي مطالبا بتحقيق نتيجة الإنتصار في مباراة اليوم من أجل الإبقاء في حظوظه للتأهل إلى الدور القادم من مسابقة دوري الأبطال.

ويتذيل الوداد الرياضي ترتيب مجموعته في دوري الأبطال برصيد 3 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز في مباراة اليوم للإبقاء على حظوظه في التأهل وانتظار تعثر سميبا التنزاني على أرضه في الجولة الأخيرة أمام جوانينغ كالاكسي.

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