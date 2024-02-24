“نزيف حاد” يدخل الفنان اللبناني فادي إبراهيم العناية المركزة‎

هبة بريس - متابعة

أصدرت عائلة الممثل والفنان فادي ابراهيم, بيانًا قالت فيه انه “تم نقل الفنان الى العناية المركزة نظرًا للمضاعفات التي حصلت ومنعت عنه الزيارات”.

وطلبت عدم صدور أي بيان من أي جهة إلا من عائلته.

ووفق مصادر اعلامية، فقد تعرض فادي ابراهيم لنزيف حاد بسبب ارتفاع كبير في ضغط الدم، وذلك لأنه يأخذ أدوية لسيولة الدم.

ولا تزال الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي ابراهيم تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تدهور وضعه الصحي والاضطرار إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp