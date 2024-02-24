حارس برشلونة شتيغن يتلقى عرضا مغريا من السعودية

كشف الصحفي الرياضي أشرف بن عياد، أن حارس نادي برشلونة مارك أندريه تير شتيغن تلقى عرضًا مميزًا للعب في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأكد بن عياد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن تير شتيغن مطلوب في دوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لكنه لم يوضح اسم الفريق الذي يسعى للظفر بخدمات الحارس الألماني.

وكان تير شتيغن قد عاد مؤخرًا إلى حراسة عرين برشلونة، بعد عملية جراحية ناجحة أجراها صاحب الـ31 عامًا في أسفل الظهر، خلال شهر ديسمبر الماضي.

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