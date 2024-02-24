مق.تل 23 شخصا في غارة إسرائيلية على منزل ممثل بغزة

هبة بريس - وكالات

قال مسؤولون في وزارة الصحة بغزة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في دير البلح، أسفرت عن مقتل 23 شخصا من بينهم عدد كبير من أفراد أسرة الفنان الكوميدي الفلسطيني محمود زعيتر الذي يتابعه 1.2 مليون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق الوزارة فقد سوي منزل الكوميدي محمود زعيتر بالأرض من جراء الضربة، وغالبية الضحايا من النساء والأطفال.

وفي فيديو نشره على الإنترنت بعد هجوم الجمعة، ظهر زعيتر وهو يحمل طفلا مصابا ويقول بالعامية “كنت من أشد الرافضين أن يغادر أحد غزة. وبدعي دعوة بقول يا رب ما تجبرني أطلع من عزة. يا رب ما تجبرني أطلع من غزة. يا رب ما تجبرني أطلع من غزة. من كتر ما أنا بحب غزة وأهلها. بس شكله بدهن إيانا نطلع من غزة”، قبل أن ينفجر في البكاء.

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