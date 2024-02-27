قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجه محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات إخبارا و إنذارا لأصحاب و مسيري عدد من الفضاءات الترفيهية بالشريط الساحلي طماريس قبل الشروع في عملية الهدم.
و حسب معطيات خاصة، فقد استعان امهيدية بصور جوية و وثائق المسح الطبوغرافي فتبين أن أصحاب تلك المطاعم و الفضاءات الترفيهية الفاخرة بدار بوعزة قاموا بإضافات غير قانونية و بعضهم يحتل الملك العام دون سند قانوني.
و تقرر منح أصحاب الفضاءات الترفيهية مهلة أسبوعين كأقصى تقدير لإفراغ محلاتهم قبل الشروع في عملية الهدم و التي تدخل ضمن نطاق تحرير الشريط الساحلي الممتد من زناتة لسيدي رحال.
*الصورة من الأرشيفتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
2 تعليقات
نحيي عملية عملية تحرير الملك العمومي بدار بطماريس ودار بوعزة و نأمل أن تمتد هذه العملية إلى مدينة الجديدة التابعة لولاية الدار البيضاء حيث يتم تشييد منتزه ترفيهي بالإسمنت الصلب بشاطئها دون مراعاة للعامل البيئي والجمالي للمدينة
تحياتي لسيد الوالي واصل عملك جزاك الله خيرا نقي لينا الدار البيضاء ولات كلها مستنقعات فوضوية