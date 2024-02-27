قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات إخبارا و إنذارا لأصحاب و مسيري عدد من الفضاءات الترفيهية بالشريط الساحلي طماريس قبل الشروع في عملية الهدم.

و حسب معطيات خاصة، فقد استعان امهيدية بصور جوية و وثائق المسح الطبوغرافي فتبين أن أصحاب تلك المطاعم و الفضاءات الترفيهية الفاخرة بدار بوعزة قاموا بإضافات غير قانونية و بعضهم يحتل الملك العام دون سند قانوني.

و تقرر منح أصحاب الفضاءات الترفيهية مهلة أسبوعين كأقصى تقدير لإفراغ محلاتهم قبل الشروع في عملية الهدم و التي تدخل ضمن نطاق تحرير الشريط الساحلي الممتد من زناتة لسيدي رحال.

*الصورة من الأرشيف

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