قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجه محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات إخبارا و إنذارا لأصحاب و مسيري عدد من الفضاءات الترفيهية بالشريط الساحلي طماريس قبل الشروع في عملية الهدم.
و حسب معطيات خاصة، فقد استعان امهيدية بصور جوية و وثائق المسح الطبوغرافي فتبين أن أصحاب تلك المطاعم و الفضاءات الترفيهية الفاخرة بدار بوعزة قاموا بإضافات غير قانونية و بعضهم يحتل الملك العام دون سند قانوني.
و تقرر منح أصحاب الفضاءات الترفيهية مهلة أسبوعين كأقصى تقدير لإفراغ محلاتهم قبل الشروع في عملية الهدم و التي تدخل ضمن نطاق تحرير الشريط الساحلي الممتد من زناتة لسيدي رحال.
*الصورة من الأرشيفتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp