انطلاق أشغال الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور على طول 104 كلم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي دخلتها بلادنا في الأشهر الأخيرة ، تم رسميا انطلاق أشغال الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور على طول 104 كيلومتر.

و في هذا الصدد، شرعت الجرافات و الآليات في أشغال إنجاز الطريق السيار الذي سيربط مدينة جرسيف بالناظور، و هو المشروع الذي فازت بصفقة إنجازه شركة SBTX.

وسيجري الاشتغال على المشروع الذي سيربط الناظور بالشبكة الوطنية للطرق السيارة، على ثلاثة مقاطع، أولها من جرسيف إلى صاكا على امتداد 36,5 كيلومتر، بينما المقطع الثاني من صاكا إلى الدريوش على امتداد 40.5 كيلومتر، والمقطع الثالث، الدريوش _الناظور غرب المتوسط على امتداد 27 كيلومتر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp