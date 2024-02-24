طقس السبت.. رياح قوية وتساقطات مطرية بهذه المناطق

2024-02-24 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار وزخات مطرية متفرقة بكل من السهول الشمالية، والريف، والساحل المتوسطي، و هضاب الفوسفاط ووالماس، والأطلس المتوسط و شمال المنطقة الشرقية.

كما يتوقع سقوط ثلوج فوق قمم كل من مرتفعات الأطلس المتوسط، وشمال الأطلس الكبير، والريف والهضاب العليا الشرقية، التي يتعدى علوها 1400 متر، مع نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة بمناطق الشاوية ودكالة، وشمال الأطلس الكبير و جنوب المنطقة الشرقية.

ويرتقب أيضا تناثر الغبار أو الرمال بكل من الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية، والأطلس و الجنوب الشرقي، مع هبوب رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بالساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، والأطلس والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي و بجنوب البلاد.

و سيبقى الطقس باردا نسبيا فوق كل من الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و 05 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و 18 درجة بجنوب البلاد، ومنطقة سوس و بالقرب من السواحل، وستكون ما بين 06 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف بالمناطق الوسطى، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والعرائش وجنوب طرفاية، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية.

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‫6 تعليقات

  1. سقوط ثلوج فوق قمم كل من مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية..

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