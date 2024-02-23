نجم هوليوود ” جون كوزاك” يرفع لافتة: «فلسطين حرة»

2024-02-23 / 23:11
6
هبة بريس _ القسم الفني

شارك الممثل الأمريكي جون كوزاك، مجددا مقطع فيديو للفيلسوف الفرنسي إدغار موران، مهاجما الصمت الدولي إزاء حرب غزة.
وترجم كوزاك، العبارة الأخيرة من الفيديو إلى الإنكليزية، وفيها: «على الأقل اشهدوا شهادة حق! إذا لم نتمكن من المقاومة بشكل صحيح، بالشيء الوحيد المتبقي، وهو أن ندلي بشهاداتنا. دعونا لا ننخدع، دعونا لا ننسَ، دعونا نتحلَ بالشجاعة لمواجهة الأمور».

وختم كوزاك حديثة بوسم «فلسطين حرة».

وجاء حديث موران، خلال ندوة عن القضية الفلسطينية، وقال: «مندهش وغاضب من أحفاد شعب تعرض للاضطهاد على مدى قرون، إن أحفاد هذا الشعب هم اليوم صناع دولة إسرائيل، يقومون باستعمار بلد بأكمله وطرد شعبه جزئيا من أرضه، كما يرتكبون مذبحة حقيقية بحق سكان غزة».

وأضاف الفيلسوف الفرنسي «أن أرى صمت العالم، وصمت الولايات المتحدة، حماة إسرائيل، وصمت الدول العربية، وصمت الدول الأوروبية التي تدعي أنها مدافعة عن الثقافة والإنسانية وحقوق الإنسان، فهذا يجعلني أعتقد أننا نعيش مأساة مروعة، لأننا أيضا عاجزون في مواجهة هذا الشر المطلق».

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of نانسي عجرم ترد على انتقادات ظهورها مع بلوغر إسرائيلي

نانسي عجرم ترد على انتقادات ظهورها مع بلوغر إسرائيلي

2024-02-24 / 09:41
Photo of “البابا”يطلب من المخرج العالمي “سكورسيزي” إخراج فيلم عن المسيح

“البابا”يطلب من المخرج العالمي “سكورسيزي” إخراج فيلم عن المسيح

2024-02-23 / 19:25
Photo of دارما وكوميديا ووثائقي.. “الأمازيغية” تعد متابعيها بالفرجة في رمضان

دارما وكوميديا ووثائقي.. “الأمازيغية” تعد متابعيها بالفرجة في رمضان

2024-02-23 / 17:57
Photo of ابنة وشقيقة المخرج المصري محمد سامي تتعرضان لحادث سير خطير

ابنة وشقيقة المخرج المصري محمد سامي تتعرضان لحادث سير…

2024-02-23 / 14:22
Photo of ابتسام باطما: “من ضرك سيضره الله”

ابتسام باطما: “من ضرك سيضره الله”

2024-02-23 / 13:02
Photo of ربيع القاطي يناقش ظاهرة السحر والشعوذة في “الشياطين لا تتوب”

ربيع القاطي يناقش ظاهرة السحر والشعوذة في “الشياطين لا…

2024-02-23 / 10:26
Photo of ربيع القاطي يعلن مشاركته في فيلم أجنبي على منصة “نيتفليكس”

ربيع القاطي يعلن مشاركته في فيلم أجنبي على منصة…

2024-02-22 / 16:09
Photo of شقيقة شيماء تتهم زوجها بـ”المتاجرة” بمرضها وموتها وتتوعده بالمتابعة

شقيقة شيماء تتهم زوجها بـ”المتاجرة” بمرضها وموتها وتتوعده بالمتابعة

2024-02-22 / 13:38
Photo of كيم كارداشيان تبيع حقيبتها القديمة بـ 70 مليون سنتيم

كيم كارداشيان تبيع حقيبتها القديمة بـ 70 مليون سنتيم

2024-02-22 / 12:46
Photo of الفنان الخياري: “منين غانجيب الخاطر والهم عليا يتكاثر”

الفنان الخياري: “منين غانجيب الخاطر والهم عليا يتكاثر”

2024-02-22 / 12:00

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق