نجم هوليوود ” جون كوزاك” يرفع لافتة: «فلسطين حرة»

هبة بريس _ القسم الفني

شارك الممثل الأمريكي جون كوزاك، مجددا مقطع فيديو للفيلسوف الفرنسي إدغار موران، مهاجما الصمت الدولي إزاء حرب غزة.

وترجم كوزاك، العبارة الأخيرة من الفيديو إلى الإنكليزية، وفيها: «على الأقل اشهدوا شهادة حق! إذا لم نتمكن من المقاومة بشكل صحيح، بالشيء الوحيد المتبقي، وهو أن ندلي بشهاداتنا. دعونا لا ننخدع، دعونا لا ننسَ، دعونا نتحلَ بالشجاعة لمواجهة الأمور».

وختم كوزاك حديثة بوسم «فلسطين حرة».

وجاء حديث موران، خلال ندوة عن القضية الفلسطينية، وقال: «مندهش وغاضب من أحفاد شعب تعرض للاضطهاد على مدى قرون، إن أحفاد هذا الشعب هم اليوم صناع دولة إسرائيل، يقومون باستعمار بلد بأكمله وطرد شعبه جزئيا من أرضه، كما يرتكبون مذبحة حقيقية بحق سكان غزة».

وأضاف الفيلسوف الفرنسي «أن أرى صمت العالم، وصمت الولايات المتحدة، حماة إسرائيل، وصمت الدول العربية، وصمت الدول الأوروبية التي تدعي أنها مدافعة عن الثقافة والإنسانية وحقوق الإنسان، فهذا يجعلني أعتقد أننا نعيش مأساة مروعة، لأننا أيضا عاجزون في مواجهة هذا الشر المطلق».

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