أسيك ميموزا وسيمبا يتعادلان ويعقدان مهمة الوداد في دوري الأبطال

أسيك ميموزا وسيمبا يتعادلان ويعقدان مهمة الوداد في دوري الأبطال

2024-02-23 / 22:11
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تعادل سيمبا التزاني ضد منافسه أسيك ميموزا الكوت ديفواري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة في كوت ديفوار.

وتعقدت حسابات التأهل لفريق الوداد الرياضي من أجل التأهل إلى دور الـ8.

وضمن أسيك التأهل من دور المجموعات إذ تتبقى له مباراة واحدة ولديه 11 نقطة.

ويأتي سيمبا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويحتل جالاكسي البتسواني المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ويتذيل الوداد المجموعة بـ3 نقاط.

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